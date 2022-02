Ultime Notizie Roma del 02-02-2022 ore 10:10 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma Daily News radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio attesa oggi per le nuove norme anti covid e nella scuola prima il parere del CTS a seguire il Consiglio dei Ministri si pensa al da solo per i non vaccinati Ma la lega chiede di evitare discriminazioni prevista anche la verifica della durata del Green pass perché ha fatto tre dosi potrebbe diventare limitata ci può di protesi di non limitare le attività Chi è positivo ma asintomatico ma andrà discusso in calo Intanto il numero dei decessi chiede ai ministri di accelerare sul PNR di conseguire almeno 45 obiettivi entro giugno oggi in consiglio dei ministri per fare il punto Su progetti in essere nei prossimi 180 giorni la disoccupazione a dicembre scende al 9% nel complesso e 26 a 8% nella fascia 1524 anni più donne occupate il tasso sale al 50,5%la lega e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022)Daily News radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio attesa oggi per le nuove norme anti covid e nella scuola prima il parere del CTS a seguire il Consiglio dei Ministri si pensa al da solo per i non vaccinati Ma la lega chiede di evitare discriminazioni prevista anche la verifica della durata del Green pass perché ha fatto tre dosi potrebbe diventare limitata ci può di protesi di non limitare le attività Chi è positivo ma asintomatico ma andrà discusso in calo Intanto il numero dei decessi chiede ai ministri di accelerare sul PNR di conseguire almeno 45 obiettivi entro giugno oggi in consiglio dei ministri per fare il punto Su progetti in essere nei prossimi 180 giorni la disoccupazione a dicembre scende al 9% nel complesso e 26 a 8% nella fascia 1524 anni più donne occupate il tasso sale al 50,5%la lega e ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 133.142 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri eran… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - concentrazione : Monterotondo, maxi sequestro di cocaina: intercettati 680kg di droga su un autoarticolato con targa slovena… - daniloburatti7 : @EcoLunigiana …. come da ultime notizie dalla Baviera le „pecore nere“ nella chiesa cattolica arrivano fino ai vertici ???????????? -