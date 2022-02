Ue | gas e nucleare possono avere etichetta verde

Advertising

GiuseppeConteIT : La Commissione Ue inserisce nucleare e gas tra le fonti sostenibili su cui investire: un passo indietro, che ignora… - Mov5Stelle : Contrasteremo l'inserimento di nucleare e gas nella tassonomia verde voluto dalla Commissione Europea. Il futuro è… - ignaziocorrao : L'inserimento di #gas e #nucleare nella #tassonomia europea è un affronto fatto ai cittadini europei che credono in… - Greenpeace_ITA : Inserire gas fossile e nucleare in #tassonomia è una rapina alle #rinnovabili! ???? Si tratta di un regalo a due in… - Oxhine : RT @ellyesse: La scelta di inserire nucleare e gas nella tassonomia europea che orienterà gli investimenti green è sbagliata e incomprensib… -

Ultime Notizie dalla rete : gas nucleare

E' necessario poter usufruire dinel percorso verso il maggior utilizzo delle fonti rinnovabili. Come hanno fortemente voluto Francia e Germania". "Registriamo, invece, l'assenza del ...Anchein Europa possono essere considerate energie "verdi" e quindi accedere ai finanziamenti destinati alle iniziative sostenibili. La Commissione europea ha presentato il suo atteso "atto ...Per la Commissione europea gas e nucleare devono essere considerati come fonti sostenibili nel processo di transizione ecologica in atto, diventando parte integrante della strategia del Green Deal.Questo secondo ‘atto delegato’, tra i vari settori tra cui energia, trasporti, edilizia e attività manifatturiere, presenta tre diverse tipologie di attività economiche per il nucleare, e altre tre ...