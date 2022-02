Ucraina Argentieri J Cabot | “Putin vorrebbe golpe | rischia nuovo Afghanistan”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’obiettivo di Vladimirè “sottomettere l’, farla ‘tornare all’ovile'”. Ma per il presidente russo, l’di diventare “un altro”. A dirlo all’Adnkronos è Federigo, docente di Scienze Politiche alla JohnUniversity di Roma, sottolineando che “la Nato sta reagendo bene”. “Ma i rischi di guerra ci sono, non ci sono dubbi su questo”. Esperto delle vicende politiche dell’Europa orientale,spiega che “ha il mito del triangolo slavo, Russia,e Bielorussia che devono essere inscindibili, non separabili”. Ma malgrado l’invasione della Crimea, la guerra nel Donbass,“non riesce a sottomettere ...