Uccisa nel Napoletano: fiori bianchi dinanzi portone vittima (Di mercoledì 2 febbraio 2022) fiori bianchi davanti all'abitazione di Rosa Alfieri, la 23enne Uccisa ieri a Grumo Nevano, nel Napoletano, probabilmente strangolata dopo aver reagito a un tentativo di violenza sessuale. Due le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022)davanti all'abitazione di Rosa Alfieri, la 23enneieri a Grumo Nevano, nel, probabilmente strangolata dopo aver reagito a un tentativo di violenza sessuale. Due le ...

enpaonlus : Lupa uccisa nel Casertano, Enpa: «Atto criminale gravissimo» - TAKEASTEPB4CK : Sono appena passata vicino la chiesa dove si trova la ragazza uccisa ieri pomeriggio a grumo nevano proprio nel mom… - astorremanfredi : Ma come quei Romani che contro Nerone salirono al Campidoglio per sollevare a spalle le statue dell'amata Ottavia,… - anteprima24 : ** #Uccisa nel Napoletano, #Parroco: '#Rispetto per la #Vita umana' ** - Carlo44395506 : Non si inginocchiano più le varie Boldrine per lo stupro della 15 enne a Reggio Emilia ??o per la povera ragazza uc… -