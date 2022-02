Tamara Cantelli accoltellata sotto casa | terrore per la speaker radio Caccia al rapinatore

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha opposto resistenza durante una rapinae per questo è stata, notadiGamma, si trova ora ricoverata in gravi condizioni...

Momenti drammatici, quelli vissuti martedì poco prima delle 20, da, voce storica ed apprezzatissima di Radio Gamma ed albergatrice a Bellaria. La nota conduttrice era già arrivata ...Cesena, 3 febbraio 2022 - La voce calma e rassicurante di, storica conduttrice dell'altrettanto storica emittente romagnola Radio Gamma , ieri era ridotta a un inedito soffio. Uscita da un'operazione, la seconda in poche ore , durata per ...Momenti drammatici, quelli vissuti martedì poco prima delle 20, da Tamara Cantelli, voce storica ed apprezzatissima di Radio Gamma ed albergatrice a Bellaria. La nota conduttrice era già arrivata ...Ha destato molto clamore a Savignano sul Rubicone il caso di Tamara Cantelli, la speaker di Radio Gamma che martedì sera è stata accoltellata sull’uscio della sua casa in via Donizetti – in pieno ...