Studi Mediobanca - Continua espansione delle piattaforme streaming | la tv tradizionale rallenta

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Areapresenta la nuova edizione del Report Media & Entertainment, con l’analisi del settore a livello mondiale e italiano. Il report analizza le performance dal 2018 al 2021 dei principali gruppi italiani e dei 21 maggiori player privati mondiali, di cui 11 hanno sede negli USA, 7 in Europa e 1 Gruppo ciascuno in Giappone,...

Advertising

falitalia : @fdallemolle @AndreaGiuricin Il Sole 24 Ore, basandosi su studi di Mediobanca, aveva fatto una bella infografica. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Studi Mediobanca

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli ufficidei vari broker (aggiornamenti in grassetto) Titolo Emittente Raccomandazione Variazione ...San Paolo Buy = 3.10 (3.30) Piaggio...Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli ufficidei vari broker (aggiornamenti in grassetto) Titolo Emittente Raccomandazione Variazione ...Banca Bpm Equita Buy = 3.50 = Erg...Nei primi nove mesi del 2021, le principali Media & Entertainment company internazionali crescono del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, salvo la flessione di Sony Picture (-3,6%). È ...In Italia, secondo la nuova edizione del Report Media & Entertainment dell'Area Studi Mediobanca, il servizio pubblico di radiotv nel 2020 ha segnato la maggiore contrazione dei ricavi, con una ...