Scuola e covid, Cts: “Ok autosorveglianza per guariti e vaccinati” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – In caso di contatto con positivi covid a Scuola, sì all’autosorveglianza per i vaccinati e i guariti da non più di 120 giorni e alla riduzione a cinque giorni della quarantena per i non vaccinati. E’ il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico (Cts), a quanto apprende l’Adnkronos, nel corso della riunione di oggi sulla gestione dei casi covid a Scuola. Le nuove misure riguarderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari in su, escluse quindi le scuole materne. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – In caso di contatto con positivi, sì all’per ie ida non più di 120 giorni e alla riduzione a cinque giorni della quarantena per i non. E’ il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico (Cts), a quanto apprende l’Adnkronos, nel corso della riunione di oggi sulla gestione dei casi. Le nuove misure riguarderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari in su, escluse quindi le scuole materne. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Così oggi cambieranno le regole su #scuola e Covid - Agenzia_Ansa : Covid, il sottosegretario alla Salute Sileri annuncia 'nelle prossime settimane cambiamento delle nostre vite'. 'Va… - nzingaretti : Le attività scolastiche non vanno sostituite dalla DAD quando bambini e ragazzi sono vaccinati e non ci sono sintom… - lifestyleblogit : Scuola e covid, Cts: 'Ok autosorveglianza per guariti e vaccinati' - - lifestyleblogit : Scuola e Covid, Bassetti: 'Sintomatici a casa 3 giorni e poi tampone rapido per rientro' - -