Sanremo 2022 | le pagelle televisive della prima serata | la regia è deludente Orietta Berti non poteva condurre al posto di Ornella Muti?

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Buona laper ““. Il colore e il calore tornano al centroscena, la pandemia concede una tregua e il Festival ritrova la gioia con gli applausi degli spettatori in sala. La notizia è nella chiusura puntale all’una e dieci. Senza tirare troppo tardi e con quattro ore e mezza che scivolano via. Chi sono i promossi e i bocciatiin onda martedì 1 marzo su Rai1? Il brivido arriva a chi guarda in apertura. Amadeus si emoziona. Undici mesi dopo è un altroma lo stesso Amadeus. Forse più maturo. Sa riempire la scena, sa fare la spalla, sa dare ritmo e sa divertirsi. E’ il padrone di casa che ti accoglie con il sorriso. Il vicino di casa con cui organizzare una partita a calcetto. Il successo non è mai casuale. ...