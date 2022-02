Sanremo 2022 – Le pagelle della prima serata

Leggi su atomheartmagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), forse non tutti lo sanno, è iniziato. Quindi spariamo qualche voto come ogni anno. Achille Lauro: 3. S’è battezzato da solo. UUUUUUHHHH! Strappiamoci le vesti urlando e andiamo oltre (che poi, volendo, farlo sarebbe un po’ un plagiosua carriera). Il voto è per la qualità musicale (asi valuta questo, dicono voci di corridoio). Poi però gli diamo un 7 per la capacità di tirare fuori una roba a caso e senza senso solo per rompere i coglioni ai benpensanti. Vorrei votare anche l’outfit, ma non c’era. Yuman: 4. Boh. Vorrei dire qualcosa, giuro. Ma ho meno voglia di lui. Non sapevo nemmeno chi fosse e dopo averlo ascoltato o ancor meno voglia di approfondire. Anonimo. Noemi: 7,5. Non ne sbaglia mezza, nonostante il tecnico del suono – durante la sua esibizione – sia andato al ...