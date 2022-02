Sanremo 2022, la diretta della seconda serata: Checco Zalone show: si fa beffe dei rapper cantando “Poco ricco”. Laura Pausini annuncia l’Eurovision con Mika e Cattelan (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Niente Fiorello per stasera. La seconda puntata di “Sanremo 2022” dovrà fare a meno del “Mattarella dell’intrattenimento” (e chissà se tornerà), ma potrà contare su un altro pezzo da 90: Checco Zalone. Il comico approderà al Festival per la prima volta. Tutti hanno provato ad averlo in passato, ma solo Amadeus ci è riuscito. Vedremo cosa combinerà. Sul palco stasera anche Lorena Cesarini, Laura Pausini (attenzione, potrebbe ufficializzare la sua conduzione dell’Eurovision), Arisa, Malika Ayane, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Non ci sarà Luca Argentero. E l’ordine dei cantanti? Stasera si esibiscono in tredici: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Niente Fiorello per stasera. Lapuntata di “” dovrà fare a meno del “Mattarella dell’intrattenimento” (e chissà se tornerà), ma potrà contare su un altro pezzo da 90:. Il comico approderà al Festival per la prima volta. Tutti hanno provato ad averlo in passato, ma solo Amadeus ci è riuscito. Vedremo cosa combinerà. Sul palco stasera anche Lorena Cesarini,(attenzione, potrebbe ufficializzare la sua conduzione del), Arisa, Malika Ayane, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Non ci sarà Luca Argentero. E l’ordine dei cantanti? Stasera si esibiscono in tredici: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, ...

