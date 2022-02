Sanremo 2022, Codacons denuncia Achille Lauro e Rai per blasfemia e vilipendio religione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il rispetto per gli altri dovrebbe essere il primo dovere del servizio pubblico”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi annunciando che l’associazione presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Imperia per blasfemia e vilipendio della religione, in riferimento all’esibizione di Achille Lauro nel corso della prima puntata del festival di Sanremo. “Credo che i tantissimi cattolici interpretati dal vescovo di Ventimiglia offesi da gesti inutili e speculativi abbiano diritto a dare un segnale -tuona Rienzi- a chi consente certi comportamenti solo per squallidi fini di audience e di vendita di spazi pubblicitari”. Il riferimento è alla performance dell’artista romano che, sul finale del brano ‘Domenica’, ha inscenato un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il rispetto per gli altri dovrebbe essere il primo dovere del servizio pubblico”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente delCarlo Rienzi annunciando che l’associazione presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Imperia perdella, in riferimento all’esibizione dinel corso della prima puntata del festival di. “Credo che i tantissimi cattolici interpretati dal vescovo di Ventimiglia offesi da gesti inutili e speculativi abbiano diritto a dare un segnale -tuona Rienzi- a chi consente certi comportamenti solo per squallidi fini di audience e di vendita di spazi pubblicitari”. Il riferimento è alla performance dell’artista romano che, sul finale del brano ‘Domenica’, ha inscenato un ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - NikitaGuardini : RT @Mondadori: In attesa di vederla sul palco di @SanremoRai, @Drusilla_Foer vi aspetta anche in libreria con il suo memoir 'Tu non conosci… - RemoLollobrigid : RT @HoaraBorselli: Roberto Saviano a Sanremo 2022. Dopo la Muti e la legalizzazione della cannabis, la Foer che ci riproporrà il DDLZan, pi… -