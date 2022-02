Quirinale, il giuramento di Mattarella: il programma della giornata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si svolgerà domani 3 febbraio, durante il pomeriggio, la cerimonia di insediamento del rieletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A Montecitorio il Capo dello Stato presterà giuramento accompagnato dai rintocchi della campana della sede della Camera, mentre si spareranno 21 salve di artiglieria dal Gianicolo. Poi il discorso di fronte ai grandi elettori, la visita all’Altare della Patria insieme al presidente del Consiglio, Mario Draghi. Quindi il ritorno al Quirinale sulla storica Lancia Flaminia. Ore 15, Mattarella a Montecitorio Il giuramento del Presidente della Repubblica, come la sua elezione, avviene davanti al Parlamento riunito in seduta comune a Montecitorio, con la presenza dei ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si svolgerà domani 3 febbraio, durante il pomeriggio, la cerimonia di insediamento del rieletto PresidenteRepubblica, Sergio. A Montecitorio il Capo dello Stato presteràaccompagnato dai rintocchicampanasedeCamera, mentre si spareranno 21 salve di artiglieria dal Gianicolo. Poi il discorso di fronte ai grandi elettori, la visita all’AltarePatria insieme al presidente del Consiglio, Mario Draghi. Quindi il ritorno alsulla storica Lancia Flaminia. Ore 15,a Montecitorio Ildel PresidenteRepubblica, come la sua elezione, avviene davanti al Parlamento riunito in seduta comune a Montecitorio, con la presenza dei ...

Advertising

Montecitorio : Il #Tricolore illumina la facciata di Palazzo Montecitorio per celebrare il giuramento del Presidente della Repubbl… - Quirinale : Al Palazzo del #Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella il Giudi… - AnnalisaFrigen1 : RT @Montecitorio: Il #Tricolore illumina la facciata di Palazzo Montecitorio per celebrare il giuramento del Presidente della Repubblica e… - Vincenza_Lab : RT @Montecitorio: Il #Tricolore illumina la facciata di Palazzo Montecitorio per celebrare il giuramento del Presidente della Repubblica e… - Ema_n_u_e_l_e : RT @Montecitorio: Il #Tricolore illumina la facciata di Palazzo Montecitorio per celebrare il giuramento del Presidente della Repubblica e… -