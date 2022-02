(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Paris Saint-Germain, a pochi mesi dal termine della stagione, sta valutando diversi profili per lache potrebbero prendere il posto di Mauricio Pochettino. Stando a quanto riportato dalla stampa francese il principaleal ruolo di nuovo tecnico dei parigini sarebbe, che gradirebbe la destinazione anche se il suo sogno sarebbe quello della Nazionale francese. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per conoscere il futuro delladel Psg e di, che sembrano sempre più intrecciati tra di loro. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Psg, Zinedine #Zidane candidato numero uno per la panchina - PSGRelay : RT @RiccardoAmato83: Dalla Francia ne sono certi: Zinedine Zidane sarà il prossimo tecnico del Psg ?? Riusciranno i parigini a vincere fina… - RiccardoAmato83 : Dalla Francia ne sono certi: Zinedine Zidane sarà il prossimo tecnico del Psg ?? Riusciranno i parigini a vincere f… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Zinedine

La posizione di Pochettino appare compromessa per i media francesi PARIGI (FRANCIA) - Prende sempre più quota l'ipotesi di vedereZidane, a breve, sulla panchina del. Lo riporta oggi "le10sport.com". Il tecnico francese è attualmente "libero", senza contratto, e, anche se sogna ancora la guida della Nazionale ...... a sbagliare per ilera stato Paredes, per il Nizza Delort. Alla settima esecuzione dal ... servirà questa arringa difensiva a Pochettino per salvare la panchina? L'ombra diZidane si fa ...Ascolta la versione audio dell'articolo Zidane verso il ritorno in panchina: ecco dove potrebbe allenare l’ex Juve dopo la seconda avventura al Real Madrid La posizione di Mauricio Pochettino sulla pa ...Le10sports.com riporta che la panchina di Pochettino è sempre più a rischio e Zinedine Zidane sembra non avere preclusioni nell'accettare la proposta parigina. Gli emiri proprietari del club, però, ...