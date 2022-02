Pixel 4a non è più disponibile nello store ufficiale italiano di Google (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Pixel 4a non c'è più nello store ufficiale di Google, nemmeno in Italia. Google si prepara al lancio italiano di Pixel 6, ma nel frattempo sceglie di dire addio alla fascia di prezzo al di sotto dei 400 euro... Leggi su dday (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il4a non c'è piùdi, nemmeno in Italia.si prepara al lanciodi6, ma nel frattempo sceglie di dire addio alla fascia di prezzo al di sotto dei 400 euro...

