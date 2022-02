Pechino 2022, curling doppio misto: Cina sorprende la Svizzera, Norvegia sconfitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con la prima sessione del torneo di doppio misto di curling sono cominciate le Olimpiadi di Pechino, ventiquattresima edizione dei Giochi Olimpici invernali. Al National Aquatics Centre subito grande spettacolo e colpi di scena nelle quattro partite cominciate alle 13:05 italiane, ore 20:05 locali. La Gran Bretagna ha battuto la Svezia per 9-5 dopo che il match era stato equilibrato per sei end (5-5) poi una serie di scelte scellerate da parte degli svedesi hanno spalancato le porte del successo ai britannici che cominciano bene la propria avventura a cinque cerchi. Vittoria sul filo di lana per gli Stati Uniti che sconfiggono l’Australia per 6-5, con un finale emozionante e un ultimo tiro australiano non andato a buon fine. Non sono bastati otto end per decretare le vincitrici degli altri due match: la Repubblica ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con la prima sessione del torneo didisono cominciate le Olimpiadi di, ventiquattresima edizione dei Giochi Olimpici invernali. Al National Aquatics Centre subito grande spettacolo e colpi di scena nelle quattro partite cominciate alle 13:05 italiane, ore 20:05 locali. La Gran Bretagna ha battuto la Svezia per 9-5 dopo che il match era stato equilibrato per sei end (5-5) poi una serie di scelte scellerate da parte degli svedesi hanno spalancato le porte del successo ai britannici che cominciano bene la propria avventura a cinque cerchi. Vittoria sul filo di lana per gli Stati Uniti che sconfiggono l’Australia per 6-5, con un finale emozionante e un ultimo tiro australiano non andato a buon fine. Non sono bastati otto end per decretare le vincitrici degli altri due match: la Repubblica ...

