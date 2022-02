Palermo, falso dentista esercitava da 7 anni: due denunce della Gdf (Di mercoledì 2 febbraio 2022) commenta La guardia di finanza di Carini, nel Palermitano, ha denunciato un falso dentista che esercitava la professione abusivamente da circa sette anni. Secondo l'accusa, per evitare controlli, dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) commenta La guardia di finanza di Carini, nel Palermitano, ha denunciato unchela professione abusivamente da circa sette. Secondo l'accusa, per evitare controlli, dal ...

Advertising

ladyonorato : Covid19, 'Campagna vaccinale basata su falso ideologico', Donato presenta esposto a Roma - GDS_it : Aveva una decina di pazienti, tutti inconsapevoli che non avesse i titoli per esercitare. Scoperto a Carini, in pro… - NuovoSud : Falso dentista esercitava da 7 anni: due denunciati a Carini - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Palermo, falso dentista esercitava da 7 anni: due denunce della Gdf #novembre2020 #gdf #palermitano - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Palermo, falso dentista esercitava da 7 anni: due denunce della Gdf #novembre2020 #gdf #palermitano -