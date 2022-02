Orrore a Taranto | anziano massacrato a coltellate in casa | tagli alla gola e al torace

Advertising

lavocemanduria : Orrore in Calabria, insegnante si dà fuoco davanti alla caserma carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Taranto

leggo.it

Un uomo di 84 anni, Angelo Taurino, è stato ucciso a coltellate nella notte nella sua casa di Maruggio, in provincia di. L'allarme è scattato intorno alle quattro e nell'abitazione sono arrivati i carabinieri della compagnia di Manduria e del comando provinciale. Il cadavere della vittima era sul letto. L'uomo ...Solo ripercorrendo la storia e questi tragici momenti diè davvero possibile vivere ... Liberato dagli alleati Inglesi in data 8 aprile 1945 fu rimpatriato ail 26 giugno dopo essere ...Un uomo di 84 anni è stato ucciso a coltellate nella notte nella sua casa di Maruggio, in provincia di Taranto. L'allarme è scattato intorno alle quattro e nell'abitazione ...In occasione della giornata della memoria, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e il Crest, hanno portato in scena "Le farfalle di Terezin", dando vita a un momento estremamente forte ed emozion ...