Nuoro | esclusa dall’università perché senza l’attestato di maturità | il Tar ordina il reintegro di una giovane con sindrome di down

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cacciata, riammessa dai giudici. Il sogno di Francesca (nome di fantasia), ventenne nuorese affetta dadie iscritta alla facoltà di Scienze Forestali a(sede staccata dell’ateneo di Sassari) può continuare. I giudici della prima sezione del Tar della Sardegna hanno accolto il ricorso presentato dalla famiglia dellastudentessa, attraverso gli avvocati Mattia Sanna e Riccardo Caboni, contro il decreto con cui l’università aveva dichiarato nulla l’iscrizione di Francesca per “mancanza del requisito di accesso ai corsi di studio universitari”. La ragazza, come è previsto dalla norma, non aveva sostenuto il classico esame dima una prova in coerenza con il piano educativo individualizzato che le ha permesso di conseguire un Attestato di ...

NUORO. Secondo l'Università di Sassari l'immatricolazione di una studentessa, nata con sindrome down, era da considerarsi nulla, in quanto il titolo conseguito alle Superiori, era inidoneo al prosegui ...