Milan, nessun provvedimento per Kessie: nel derby ci sarà (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Milan ha deciso di non punire Kessie per il rientro tardivo dalla Coppa d'Africa. Nel derby ci sarà Come riportato dal Corriere dello Sport il Milan non ha rancore per il tardivo rientro di Franck Kessie dalla Coppa d'Africa. A Milanello sanno che l'ex Atalanta è fatto così e da oggi sarà riaccolto in gruppo. Il suo contratto scade tra qualche mese, ma Pioli pensa che possa essere ancora utile alla causa, così come lo è sempre stato. Ecco perché sta meditando di schierarlo nel ruolo di trequartista nel derby di sabato contro l'Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

