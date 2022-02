Marco Serra, l'arbitro di Milan-Spezia, rompe il silenzio: "Vi svelo cosa mi ha detto Ibrahimovic" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Il 17 gennaio 2022 è una data che difficilmente verrà dimenticata dai tifosi del Milan. E' la data in cui la loro squadra ha perso 2-1 contro lo Spezia, con un gol nei secondi finali di Gyasi. Pochi minuti prima ai padroni di casa veniva annullato un gol di Junior Messias. Annullarlo è stato, senza mezzi termini, un errore da parte del direttore di gara Marco Serra. Nelle ore successive, il fischietto di Torino è stato sommerso dalle critiche da parte dei tifosi Milanisti e anche da parte di qualche appassionato di calcio che ha visto la partita. Non a caso, da quel giorno Serra non ha più diretto alcuna partita. Prima o poi il 39enne tornerà sui campi di Serie A. Poche ore fa ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui è tornato su quella difficile serata. "Apprezzo ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Il 17 gennaio 2022 è una data che difficilmente verrà dimenticata dai tifosi del. E' la data in cui la loro squadra ha perso 2-1 contro lo, con un gol nei secondi finali di Gyasi. Pochi minuti prima ai padroni di casa veniva annullato un gol di Junior Messias. Annullarlo è stato, senza mezzi termini, un errore da parte del direttore di gara. Nelle ore successive, il fischietto di Torino è stato sommerso dalle critiche da parte dei tifosiisti e anche da parte di qualche appassionato di calcio che ha visto la partita. Non a caso, da quel giornonon ha più diretto alcuna partita. Prima o poi il 39enne tornerà sui campi di Serie A. Poche ore fa ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui è tornato su quella difficile serata. "Apprezzo ...

