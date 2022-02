Le Olimpiadi in Cina sono il simbolo di un autoritarismo sempre più violento (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pubblichiamo il testo dell’intervento pronunciato lunedì scorso da George Soros alla tavola rotonda organizzata dalla Hoover Institution. Titolo dell’appuntamento: “La Cina alla vigilia delle Olimpiadi invernali: le scelte difficili che devono affrontare le democrazie mondiali”. Il 2022 sarà un anno cruciale per la storia del mondo. Tra pochi giorni la Cina, lo stato autoritario più potente del mondo, ospiterà le Olimpiadi invernali e, come fece la Germania nel 1936, tenterà di usare questo spettacolo per dimostrare che il suo sistema, basato su rigidi controlli, è vincente. Siamo prossimi a decisioni importanti che determineranno la direzione che il mondo prenderà. Le elezioni tedesche si sono già svolte, le elezioni francesi si terranno nell’aprile 2022, e in quello stesso mese gli elettori ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pubblichiamo il testo dell’intervento pronunciato lunedì scorso da George Soros alla tavola rotonda organizzata dalla Hoover Institution. Titolo dell’appuntamento: “Laalla vigilia delleinvernali: le scelte difficili che devono affrontare le democrazie mondiali”. Il 2022 sarà un anno cruciale per la storia del mondo. Tra pochi giorni la, lo stato autoritario più potente del mondo, ospiterà leinvernali e, come fece la Germania nel 1936, tenterà di usare questo spettacolo per dimostrare che il suo sistema, basato su rigidi controlli, è vincente. Siamo prossimi a decisioni importanti che determineranno la direzione che il mondo prenderà. Le elezioni tedesche sigià svolte, le elezioni francesi si terranno nell’aprile 2022, e in quello stesso mese gli elettori ...

