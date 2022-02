La minigonna con frange di Diletta Leotta a Sanremo è divina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Torna al Festival di Sanremo Diletta Leotta, e dopo la co-conduzione al fianco di Amadeus nell’edizione del 2020, è di nuovo nella città dei fiori come una delle voci di Radio 105, trasferitasi in Liguria per la settimana dedicata alla kermesse canora. Vi raccomandiamo... I jeans a fiori di Diletta Leotta sono il trend (insospettabile) dell'inverno Ogni giorno la giornalista è in diretta dalla pagina Facebook ufficiale del programma dove intervista in esclusiva i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che sono presenti in città per l’evento. Nelle ore che hanno preceduto l’inizio della manifestazione, martedì 1 febbraio 2022, la conduttrice di Dazn, ha preso parte ad una cena insieme a ClioMakeUp e ha mostrato due scatti ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Torna al Festival di, e dopo la co-conduzione al fianco di Amadeus nell’edizione del 2020, è di nuovo nella città dei fiori come una delle voci di Radio 105, trasferitasi in Liguria per la settimana dedicata alla kermesse canora. Vi raccomandiamo... I jeans a fiori disono il trend (insospettabile) dell'inverno Ogni giorno la giornalista è in diretta dalla pagina Facebook ufficiale del programma dove intervista in esclusiva i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che sono presenti in città per l’evento. Nelle ore che hanno preceduto l’inizio della manifestazione, martedì 1 febbraio 2022, la conduttrice di Dazn, ha preso parte ad una cena insieme a ClioMakeUp e ha mostrato due scatti ...

