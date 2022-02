Inter-Milan con Kessié. Ma ben sei giorni per tornare | Serie A News (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Franck Kessié giocherà titolare nel derby tra Inter e Milan di sabato pomeriggio a 'San Siro'. Nonostante il ritardo nel rientro a Milanello Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Franckgiocherà titolare nel derby tradi sabato pomeriggio a 'San Siro'. Nonostante il ritardo nel rientro aello

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Il Derby primavera è nerazzurro ?? - Gazzetta_it : Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan - FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - PaliilaP : RT @BuzuLuke: A causa di stadi a meta (50%) l' #Inter brucia circa 6 millioni di ricavi tra derby vs Milan e Champions league vs Liverpool… - ParmeshSriv : RT @tvdellosport: ?? #Milan - #Inter 1-2 ?? 25’ Casadei (I), 32’ Nasti (M), 73’ Peschetola (I) #Primavera1 #Sportitalia -