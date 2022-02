Il popolo del web ha deciso: è lui il più bello del Festival! E di competizione in fatto di bellezza maschine tra Bova e Blanco ieri non ce n'era poca (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutti pazzi per Matteo Berrettini. Non solo musica, non solo show. Sanremo è anche bellezza. E il pubblico ha già scelto il più bello del reame: è lui, il tennista classe 1996 che, dopo la sua presenza alla prima serata del Festival, ha conquistato anche il popolo del web. E, questa volta, non per il suo talento sportivo. Matteo Berrettini con Fiorello e Amadeus sul palco dell’Ariston (Ansa) Leggi anche › Sanremo 2022, tutti pazzi per Fantasanremo: ma cos’è? › I look di Sanremo 2022: i migliori, i peggiori e quelli che non si sa Matteo Berrettini a Sanremo «bello, bravo, talentuoso» così Amadeus presenta lo sportivo che scende le scale ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutti pazzi per Matteo Berrettini. Non solo musica, non solo show. Sanremo è anche. E il pubblico ha già scelto il piùdel reame: è lui, il tennista classe 1996 che, dopo la sua presenza alla prima serata del Festival, ha conquistato anche ildel web. E, questa volta, non per il suo talento sportivo. Matteo Berrettini con Fiorello e Amadeus sul palco dell’Ariston (Ansa) Leggi anche › Sanremo 2022, tutti pazzi per Fantasanremo: ma cos’è? › I look di Sanremo 2022: i migliori, i peggiori e quelli che non si sa Matteo Berrettini a Sanremo «, bravo, talentuoso» così Amadeus presenta lo sportivo che scende le scale ...

