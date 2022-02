I medici ospedalieri sono stanchi e il 72% è pronto a lasciare (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - stanchi, demoralizzati, rassegnati, abbandonati. È l'identikit dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, dopo due anni di emergenza Covid-19, non ne possono veramente più. E hanno sfogato le loro frustrazioni rispondendo in massa al sondaggio lanciato nei giorni scorsi dalla Federazione Cimo-Fesmed, il sindacato che rappresenta oltre 18mila camici bianchi. Un'iniziativa adottata dal Presidente Guido Quici per sondare l'umore del personale che lavora in corsia, cui hanno aderito 4.258 medici di tutta Italia. In particolare, dall'indagine emerge un diffuso desiderio di fuggire dall'ospedale pubblico. Un dato che dovrebbe allarmare Istituzioni e pazienti: infatti, se da una parte il 72% dei medici partecipanti, potendo tornare ai tempi della fine del liceo, risceglierebbe la ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI -, demoralizzati, rassegnati, abbandonati. È l'identikit deidipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, dopo due anni di emergenza Covid-19, non ne posveramente più. E hanno sfogato le loro frustrazioni rispondendo in massa al sondaggio lanciato nei giorni scorsi dalla Federazione Cimo-Fesmed, il sindacato che rappresenta oltre 18mila camici bianchi. Un'iniziativa adottata dal Presidente Guido Quici per sondare l'umore del personale che lavora in corsia, cui hanno aderito 4.258di tutta Italia. In particolare, dall'indagine emerge un diffuso desiderio di fuggire dall'ospedale pubblico. Un dato che dovrebbe allarmare Istituzioni e pazienti: infatti, se da una parte il 72% deipartecipanti, potendo tornare ai tempi della fine del liceo, risceglierebbe la ...

