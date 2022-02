I Måneskin super ospiti a Sanremo | è loro il look make-up più di tendenza

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Life&People.it Anche se quest’anno i Maneskin non partecipano come concorrenti al Festival di2022 si aggiudicano il gradino più alto sul podio per ilup più bello della prima serata. Il gruppo rock italianoospite ieri 1° Febbraio coinvolge il pubblico, regalando grandi emozioni e lacrime di gioia. Smokey eyes intensissimo sui toni dark e profondi, glitter che incorniciano lo sguardo; iseguono alla lettera il trend di un-up inclusivo che non conosce distinzione di genere, forte e fluido. Unbeauty che valorizza la bellezza ribelle dei componenti della band che sembrano far parte del cast di Euphoria, teen drama americano di successo in cui brillantini e colori extra non mancano di certo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ci insegnano cosa ...