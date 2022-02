I dossier del Pnrr che i ministri presenteranno oggi a Draghi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per ottenere dall’Unione europea la seconda tranche dei finanziamenti da 24,1 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono 45 obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno., come richiesto dal premier Mario, in consiglio deisi farà la verifica dello stato di avanzamento di progetti, riforme e investimenti per ciascun ministero. Mancano ancora cinque mesi ma gli obiettivi sono complessi. E al momento solo due scadenze su 45 sono state già raggiunte e archiviate. In totale per l’anno sono 102 i traguardi da conseguire. Con diverse fasi di sviluppo e il coinvolgimento, in molti casi, non solo di più ministeri, ma anche di enti locali e aziende private. Senza dimenticare che – come messo in evidenza dai comuni – servono tecnici specializzati per realizzare bandi e investimenti. La riforma per velocizzare ...