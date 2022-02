Giorgetti: “Da Pnrr stimolo a innovazione per startup e pmi” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Governo è impegnato a stimolare il potenziale di innovazione che startup e Pmi innovative possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della doppia transizione digitale ed ecologica. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrà un ruolo fondamentale in questo ambito”. A dichiararlo il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti nella relazione inviata in Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a sostegno di startup e Pmi innovative. “La nostra attenzione – prosegue il ministro – continuerà ad essere concentrata sulle imprese innovative, anche piccole e giovani, che hanno dimostrato di poter fornire un importante contributo al Paese lanciando nuove idee e creando nuove opportunità per fare impresa e generare nuova ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Governo è impegnato a stimolare il potenziale dichee Pmi innovative possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della doppia transizione digitale ed ecologica. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrà un ruolo fondamentale in questo ambito”. A dichiararlo il ministro dello Sviluppo Giancarlonella relazione inviata in Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a sostegno die Pmi innovative. “La nostra attenzione – prosegue il ministro – continuerà ad essere concentrata sulle imprese innovative, anche piccole e giovani, che hanno dimostrato di poter fornire un importante contributo al Paese lanciando nuove idee e creando nuove opportunità per fare impresa e generare nuova ...

