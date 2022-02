Energia | Crippa | da Ue grave inversione a ' U'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “La scelta di inserire il nucleare e il gas nella tassonomia denota che la Commissione europea non è riuscita a fermare le spinte provenienti da interessi confliggenti con quelli di una vera transizione ecologica. Sento dire che queste vecchie e pericolose fonti disarebbero 'soluzioni ponte': in realtà si tratta di unaa U' che rischia di spostare attenzione e risorse dall'obiettivo principale, che è quello di accelerare al massimo sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica, sulle nuove tecnologie per l'accumulo e le reti intelligenti”. Lo afferma il capogruppo M5S alla Camera, Davide. “A chi ci accusa di assumere una posizione ideologica –aggiunge- hanno già risposto il pool di esperti della Piattaforma europea sulla finanza sostenibile, che ha ...

... sono stati visti entrare, fra gli altri, il vicesegretario del partito Andrea, il ... C'è il tema dell': è stato dato un miliardo e mezzo alle imprese ma non basta', ha detto ancora ......di tempo a rodare nel ruolo di aiuto' mentre ora bisogna agire su temi come 'il costo dell''. Lo dice il capogruppo alla Camera del M5s Daviderientrato a Montecitorio dopo l'incontro ...Sento dire che queste vecchie e pericolose fonti di energia sarebbero 'soluzioni ponte': in realtà ... Lo afferma il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa. Pubblicità “A chi ci accusa di assumere ...Interventi sulle rinnovabili, zero oneri di sistema e contributo d’imposta per energivori. Queste alcune misure del Decreto Sostegni ter ...