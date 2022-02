Domani incontro tra sindaco di Salerno e Iervolino, Napoli: “E’ la volta buona” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è grande attesa per l’annunciato confronto atteso per Domani mattina alle ore 11 a Palazzo di Città tra il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il neo presidente della Salernitana Danilo Iervolino. Dopo essersi sentiti a telefono e a distanza, Domani in maniera ufficiale il patron dei granata verrà ricevuto a Palazzo di Città dal primo cittadino che, oggi, a margine di un incontro con i giornalisti non ha nascosto il suo entusiasmo. Iervolino ha già impresso in pochi giorni una svolta nei rapporti tra società e tifosi realizzando incredibili colpi di mercato. Ed ora, anche se il sindaco non lo dice esplicitamente, l’amministrazione comunale spera in cuor suo che di poter avviare una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è grande attesa per l’annunciato confronto atteso permattina alle ore 11 a Palazzo di Città tra ildiVincenzoed il neo presidente della Salernitana Danilo. Dopo essersi sentiti a telefono e a distanza,in maniera ufficiale il patron dei granata verrà ricevuto a Palazzo di Città dal primo cittadino che, oggi, a margine di uncon i giornalisti non ha nascosto il suo entusiasmo.ha già impresso in pochi giorni una snei rapporti tra società e tifosi realizzando incredibili colpi di mercato. Ed ora, anche se ilnon lo dice esplicitamente, l’amministrazione comunale spera in cuor suo che di poter avviare una ...

