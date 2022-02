Disastro ambientale in Ecuador, la rottura di un oleodotto provoca lo sversamento di 6.300 barili di petrolio in Amazzonia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uno sversamento nell’Amazzonia dell’Ecuador sta provocando un Disastro naturale con l’equivalente di 6.300 barili che si sono già sparsi per tutta l’area, come reso noto oggi dalla compagnia proprietaria dell’oleodotto di greggio pesante (Ocp). L’annuncio dell’entità del Disastro è arrivato nel corso di in una conferenza stampa del presidente di Ocp, Jorge Vugdelija, e del ministro dell’Energia Ecuadoriano, Juan Carlos Bermeo. Vugdelija, specifica il portale di notizie Primicias, ha precisato che i tecnici della compagna hanno già recuperato circa 5.300 barili di petrolio, pari all’84% di quello sversato nella natura nel settore di Piedra Fina della provincia amazzonica di Napo. Il 28 gennaio scorso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unonell’dell’stando unnaturale con l’equivalente di 6.300che si sono già sparsi per tutta l’area, come reso noto oggi dalla compagnia proprietaria dell’di greggio pesante (Ocp). L’annuncio dell’entità delè arrivato nel corso di in una conferenza stampa del presidente di Ocp, Jorge Vugdelija, e del ministro dell’Energiaiano, Juan Carlos Bermeo. Vugdelija, specifica il portale di notizie Primicias, ha precisato che i tecnici della compagna hanno già recuperato circa 5.300di, pari all’84% di quello sversato nella natura nel settore di Piedra Fina della provincia amazzonica di Napo. Il 28 gennaio scorso la ...

