Il Festival di Sanremo torna anche quest'anno e oltre alla tecnologia del Digitale terrestre potrete seguirlo anche se non siete dei nottambuli Il Festival di Sanremo parte ufficialmente oggi primo febbraio e andrà avanti fino a sabato 5 febbraio con la gara che si farà via via più agguerrita. Ma sicuramente quest'anno c'è la novità L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Digitale terrestre Come farsi aiutare per il DVB - T2? La Rai lancia un numero verde La questione dello switch off allo standard DVB - T2, ovvero il passaggio al "nuovo digitale terrestre", tiene banco da parecchio tempo. Tuttavia, ci sono ancora molte persone che faticano a comprendere come si deve di cosa si tratta e non sanno come farsi aiutare. In questo contesto,...

Smart card per vedere i canali RAI: a cosa serve, come funziona e richiesta Smart card satellitare per chiunque abbia difficoltà a guardare i programmi RAI tramite il digitale terrestre . È questa la scelta operata dall'Emittente di Stato, il quale ha comunicato la sua decisione direttamente sul proprio sito dedicato. La scelta della RAI è volta a garantire a tutti ...

L’impatto del nuovo digitale terrestre sull’inquinamento: come se l’Italia avesse una città in più Fanpage.it Digitale terrestre, come vedere Sanremo in differita Volete vedere Sanremo ma non siete per niente nottambuli e lo vorreste in differita? Ecco il modo semplice che potete sfruttare.

Serie C, dove vedere Avellino-Juve Stabia: streaming e diretta tv Rai Sport? Il match Avellino-Juve Stabia, valido per il recupero della 21.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) ma sarà ...

