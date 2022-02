Dani Alves fatto fuori da Aubameyang: out dalla lista UEFA? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dani Alves fatto fuori da Aubameyang: non sarà in lista UEFA. Il terzino brasiliano non affronterà il Napoli Niente Europa League per Dani Alves col Barcellona e quindi niente duplice confronto col Napoli. Come anticipato da AS a far le spese dell’arrivo di Aubameyang – che invece sarà inserito – dovrebbe proprio essere il terzino brasiliano ex Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022)da: non sarà in. Il terzino brasiliano non affronterà il Napoli Niente Europa League percol Barcellona e quindi niente duplice confronto col Napoli. Come anticipato da AS a far le spese dell’arrivo di– che invece sarà inserito – dovrebbe proprio essere il terzino brasiliano ex Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FCBarcelona_es : Se pone serio ???????????????????? ??????????????????: ???????? ?????????? ?? - CalcioNews24 : #DaniAlves fatto fuori da #Aubameyang - sccpbimundial00 : @sportv Fagner no Dani Alves Paulinho no Gerson Renato Augusto no Fred - infoitsalute : Barcellona-Napoli, 'Dani Alves sarà escluso dalla lista Uefa' - salvione : 'Dani Alves, niente Napoli: fuori dalla lista Uefa Barcellona' -