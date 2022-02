Covid, continuano a diminuire i ricoveri e il tasso di positività: a Bergamo 1.569 nuovi casi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A fronte di 157.969 tamponi effettuati, sono 16.098 i nuovi positivi (10,1%) in Lombardia nella giornata di mercoledì 2 febbraio. continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e diminuiscono anche i ricoverati nei reparti (-74): 50 i decessi. I dati di mercoledì 2 febbraio: – i tamponi effettuati: 157.969, totale complessivo: 30.878.978 – i nuovi casi positivi: 16.098 – in terapia intensiva: 229 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.970 (-74) – i decessi, totale complessivo: 37.291 (+50) I nuovi casi per provincia: Milano: 4.737 di cui 1.846 a Milano città; Bergamo: 1.569; Brescia: 2.373; Como: 1.082; Cremona: 637; Lecco: 430; Lodi: 386; Mantova: 817; Monza e Brianza: 1.385; Pavia: 808; Sondrio: 195; Varese: 1.165. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A fronte di 157.969 tamponi effettuati, sono 16.098 ipositivi (10,1%) in Lombardia nella giornata di mercoledì 2 febbraio.i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e diminuiscono anche i ricoverati nei reparti (-74): 50 i decessi. I dati di mercoledì 2 febbraio: – i tamponi effettuati: 157.969, totale complessivo: 30.878.978 – ipositivi: 16.098 – in terapia intensiva: 229 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.970 (-74) – i decessi, totale complessivo: 37.291 (+50) Iper provincia: Milano: 4.737 di cui 1.846 a Milano città;: 1.569; Brescia: 2.373; Como: 1.082; Cremona: 637; Lecco: 430; Lodi: 386; Mantova: 817; Monza e Brianza: 1.385; Pavia: 808; Sondrio: 195; Varese: 1.165.

