Chi è Giada Domenicone, l’ex compagna di Fabrizio Moro: “La amo ancora” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È stata la relazione più duratura per Fabrizio Moro e Giada Domenicone. Otto anni assieme, coronati dalla nascita di due figli: Libero e Anita. Poi la rottura, dolorosa ma quanto mai necessaria per ricomporre i cocci delle loro vite e voltare pagina, senza mai venire meno agli obblighi di genitore. Pur gelosa del privato tanto quanto il cantante, Giada Domenicone ha avuto anch’essa modo di raccogliere notorietà. Ciò, sì, per via dell’importante parentesi sentimentale, ma anche della bravura nel campo dove esercita la sua arte. Sebbene non abbia nulla a che vedere con la musica, è a sua volta una creativa e di grande talento, come indicano le importanti collaborazioni siglate nel tempo. È nata il 14 agosto del 1983, sotto il segno zodiacale del Leone, a Roma. Dopo il diploma, si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È stata la relazione più duratura per. Otto anni assieme, coronati dalla nascita di due figli: Libero e Anita. Poi la rottura, dolorosa ma quanto mai necessaria per ricomporre i cocci delle loro vite e voltare pagina, senza mai venire meno agli obblighi di genitore. Pur gelosa del privato tanto quanto il cantante,ha avuto anch’essa modo di raccogliere notorietà. Ciò, sì, per via dell’importante parentesi sentimentale, ma anche della bravura nel campo dove esercita la sua arte. Sebbene non abbia nulla a che vedere con la musica, è a sua volta una creativa e di grande talento, come indicano le importanti collaborazioni siglate nel tempo. È nata il 14 agosto del 1983, sotto il segno zodiacale del Leone, a Roma. Dopo il diploma, si è ...

