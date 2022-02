Carini | falso dentista esercitava da sette anni | due denunce della Gdf

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La guardia di finanza diha denunciato unchela professione abusivamente da circa. Secondo l’accusa, da novembre del 2020, per evitare controlli, ha inoltre fatto risultare che nello studio esercitasse la professione medica un odontoiatra regolarmente iscritto all’albo e in possesso di tutti i titoli. I due, il vero e il, sono stati denunciatiFiamme gialle in stato di libertà per esercizio abusivoprofessione. L'articolo Filodiretto Monreale.

