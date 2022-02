Cariche sugli studenti, Lamorgese si giustifica: “Cortei infiltrati da chi cercava disordini”. Majorino (Pd): “Documenti o eviti uscite così” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Deve essere sempre garantito il diritto di manifestare ed esprimere il disagio sociale, compreso quello dei tanti giovani e degli studenti che legittimamente intendono far sentire la loro voce”. Ma “purtroppo alcune manifestazioni sono state infiltrate da gruppi che cercavano disordini”. A scriverlo in una nota è la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dopo le polemiche sulla repressione violenta – in diverse città d’Italia – degli studenti scesi in piazza per la morte del 18enne Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda friulana all’ultimo giorno di tirocinio nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. L’obiettivo del governo è di evitare nuovi disordini, dichiara Lamorgese, “scongiurando che le legittime proteste possano essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Deve essere sempre garantito il diritto di manifestare ed esprimere il disagio sociale, compreso quello dei tanti giovani e degliche legittimamente intendono far sentire la loro voce”. Ma “purtroppo alcune manifestazioni sono state infiltrate da gruppi cheno”. A scriverlo in una nota è la ministra dell’Interno Lucianadopo le polemiche sulla repressione violenta – in diverse città d’Italia – degliscesi in piazza per la morte del 18enne Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda friulana all’ultimo giorno di tirocinio nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. L’obiettivo del governo è di evitare nuovi, dichiara, “scongiurando che le legittime proteste possano essere ...

Advertising

fattoquotidiano : Cariche sugli studenti, scuole occupate a Torino e Bologna. Interrogazioni di Fratoianni (Si) e Gribaudo (Pd) alla… - fattoquotidiano : Cariche sugli studenti, sindaco Lo Russo: “Voglio vivere in una città dove non volano i manganelli, soprattutto sui… - petergomezblog : Cariche sugli studenti, sindaco Lo Russo: “Voglio vivere in una città dove non volino sempre i manganelli, soprattu… - Carmela_oltre : RT @cardinale_anna: Quando le dichiarazioni sono più imbarazzanti del silenzio durato troppi giorni. #Lamorgese #2febbraio #studenti Ca… - cesarebrogi1 : RT @cardinale_anna: Quando le dichiarazioni sono più imbarazzanti del silenzio durato troppi giorni. #Lamorgese #2febbraio #studenti Ca… -