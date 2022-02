Alfa Romeo C42 F1 | la monoposto sarà svelata dopo i primi test

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’non lancerà formalmente la sua nuova vettura di Formula 1 per la stagione 2022 fino al primopre-stagionale a Barcellona alla fine di questo mese. Il team ha annunciato che la sua nuova vettura, denominata C42lanciata ufficialmente il 27 febbraio due giornila fine deidi apertura. Il tutto era rimasto avvolto nel mistero, tanto che ci si chiedeva il motivo per cui non si ufficializzasse questa notizia. Ma nonostante dubbi, paure si stava andando dritti verso una linea prestabilita che si svelerà a breve nella sua interezza. Wheatley: “Ferrari può essere la sorpresa del 2022”C42 F1: comela? Secondo l’...

di Andrea Senatore 02/02/2022, 16:41 Un nuovo video render di Alfa Romeo Tonale pubblicato nelle scorse ore dalla casa automobilistica del Biscione mostra alcuni frammenti della parte posteriore del veicolo. In questa nuova clip che dura pochi secondi e che è ...Anche la nuova C42 ha una sua data di presentazione. L'Alfa Romeo comunica che la nuova monoposto di F1 sarà svelata il 27 febbraio, dunque dopo i test in cui il team correrà con una livrea ...L'Alfa Romeo Racing annuncia la data di presentazione della nuova vettura di F1 del 2022, l'appuntamento segnato dalla squadra italo-svizzera è per il 27 Febbraio.