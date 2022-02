Addio a Monica Vitti | La Malattia Di Cui Soffriva!

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è deceduta, come ha comunicato il marito attraverso le parole di Walter Veltroni. Diversi anni fa l’aveva colpita unamolto seria. Ecco di che cosa si tratta.ha perso la vita nelle ultime ore. Immediatamente la notizia è rimbalzata ovunque, dopo essere stata comunicata dal marito Roberto Russo attraverso Walter Veltroni. È emerso anche che l’attrice soffriva di una grave, che probabilmente dopo anni di lotta l’ha portata alla morte.: l’annuncio della morte di Walter Veltroni!si è spenta all’età di 90 anni proprio nelle ultime ore. L’attrice è stata una delle più talentuose e importanti del panorama italiano, ed ha riscosso sempre un enorme successo ...

RaiCultura : Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo… - meb : Addio #MonicaVitti, ci lascia una delle più grandi attrici italiane, una vera icona, bellissima e talentuosa. Sempl… - RaiNews : Addio a Monica Vitti, aveva 90 anni compiuti da poco - NapoletanoFier1 : RT @Aramcheck76: La più brava, la più bella, la più brillante. Addio grandissima Monica, riposa in pace. #monicavitti - 20402040p : RT @1FilmAlGiorno: Addio Monica #MonicaVitti -

Vitti,alla regina del cinema italiano. Oggi è una giornata davvero triste, scompare una grande artista e una grande italiana". Sono le parole del ministro della Cultura Dario ...Maria Luisa Ceciarelli, in arteVitti, nasce a Roma il 3 novembre 1931. Nel 1953 si diploma all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'amico: da qui inizia la sua carriera. Nel '59 esordisce al cinema con "Le dritte" e subito ...FIlodiritto ha deciso di ripubblicare una bella intervista che Monica Vitti ha rilasciato a Gianfranco Gramola e alla sua rivista online "Interviste romane" il 28 aprile 1998. Addio, Monica Vitti, che ...Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più (Ticinonline) In mezzo tra le milanesi Valeri e Melato, la romana Vitti tenne alta la bandiera ...