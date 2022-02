Addio a Monica Vitti | icona del cinema e “donna Novecento”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo aver festeggiato nello scorso novembre i novant’anni dioggi, dopo l’annuncio fatto da Walter Veltroni su Twitter, dobbiamo direa una delle più grandi e amate attrici del(e del teatro) italiano. A causa della sua lunghissima malattia, erano molti anni chenon appariva più in pubblico, consegnata alla memoria delle sue grandi interpretazioni e a un silenzio che, anche simbolicamente, raccontava il suo appartenere a un altro secolo.è stata un’autentica “”, per quel suo modo nuovo e modernissimo di interpretare la femminilità. Maria Luisa Ceciarelli, questo il suo vero nome su cui lei scherzava amabilmente – “è un po’ burino”, commentava – è ...

Aveva appena 16 anni e scelse di vestire i panni della "Nemica" di Niccodemi, anche se il ruolo non era adatto alla sua giovane età. È il racconto, raccolto da Donatella Baglivo, dell'esordio in ...Nel film, realizzato da Fabrizio Corallo per Rai Documentari e trasmesso poi su Rai3, la storia del percorso artistico diVitti, nata Maria Luisa Ceciarelli, e le testimonianze di artisti, ...“Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto“, con questo tweet Walter Veltroni ha annunciato la ...Lo scrive Walter Veltroni su twitter. ''Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che non c'è più ...