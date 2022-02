A Sanremo non esiste l'”esenzione vaccinale” per i cantanti: cosa ha detto veramente il direttore Rai (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb — A Sanremo vigono le medesime — sbagliate, abominevoli — regole anti-Covid che tengono in scacco i cittadini del resto d’Italia. L’Ariston non rappresenta un’enclave di nobili privilegiati — o meglio, lo sono ma per altri motivi che esulano dal Covid — che non sono sottoposti all’obbligo di vaccino: per il semplice motivo che qualsiasi cittadino sotto i 50 anni non è costretto, almeno sulla carta, a vaccinarsi. Poi certo, esiste l’orrido obbligo surrettizio mascherato da «libera scelta» che deriva dall’obbligatorietà del green pass, ma di questo parleremo a breve. A Sanremo i cantanti sono “esentati dal vaccino”? Lo sottolineiamo, a scanso di equivoci, per buttare un po’ di acqua sul fuoco della polemica scatenatasi in seno alle dichiarazioni del direttore della Rai Stefano Coletta, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb — Avigono le medesime — sbagliate, abominevoli — regole anti-Covid che tengono in scacco i cittadini del resto d’Italia. L’Ariston non rappresenta un’enclave di nobili privilegiati — o meglio, lo sono ma per altri motivi che esulano dal Covid — che non sono sottoposti all’obbligo di vaccino: per il semplice motivo che qualsiasi cittadino sotto i 50 anni non è costretto, almeno sulla carta, a vaccinarsi. Poi certo,l’orrido obbligo surrettizio mascherato da «libera scelta» che deriva dall’obbligatorietà del green pass, ma di questo parleremo a breve. Asono “esentati dal vaccino”? Lo sottolineiamo, a scanso di equivoci, per buttare un po’ di acqua sul fuoco della polemica scatenatasi in seno alle dichiarazioni deldella Rai Stefano Coletta, ...

