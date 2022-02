Vlahovic sposa la Juve | ' Abbiamo la stessa mentalità vincente'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dusanè il colpo dell'anno in serie A e non ha nascosto il suo entusiasmo nella prima conferenza dantino. 'Sono emozionato e orgoglioso, questa è una società gloriosa e voglio dare il ...

Advertising

Delu90Inter : @mckillbill @totofaz Per quello Vlahovic da noi sarebbe stato impossibile (soldi a parte): è andato da chi gli gara… - ninobizzintino : #Juventus #Vlahovic #Dybala la Juve da qui in avanti potrà usufruire di un centravanti classico, che si sposa con l… - DanyRoss70 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Vlahovic ha firmato il contratto con la Juventus ?? - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Vlahovic ha firmato il contratto con la Juventus ?? - Fprime86 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Vlahovic ha firmato il contratto con la Juventus ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic sposa

Il confronto con Ronaldo L'eredità raccolta daè di quelle pesanti: sulle spalle porterà il numero 7 che, fino allo scorso anno, era su quelle di Cristiano Ronaldo. 'Ogni numero è pesante, ...Juventus regina del mercato di riparazione. Dopo il colpo dei colpi, quelda 91 milioni di euro tra bonus e ricche commissioni che verrà presentato domani allo ... L'uruguagiogli Spurs ...Il colpo del mercato invernale si presenta in conferenza stampa: "Il 7 di Ronaldo? Era solo il numero più vicino al 9".Dusan Vlahovic è il colpo dell’anno in serie A e non ha nascosto il suo entusiasmo nella prima conferenza da juventino. “Sono emozionato e orgoglioso, questa è una società gloriosa e voglio dare il ...