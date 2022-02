UFL in uscita: il rivale di Fifa 22 arriverà quest’anno! (Di martedì 1 febbraio 2022) Meno di un’ora fa, StrikerZ ha rivelato ufficialmente tutti i dettagli che devi sapere sull’UFL , il loro prossimo gioco di calcio online gratuito, che presenterà un ambiente fair-to-play per tutti i giocatori. UFL sarà disponibile a fine 2022 Prima di tutto, chiariamo che UFL non ha ancora una data di uscita esatta, ma punta a un lancio nel 2022 non appena sarà pronto! Quindi, probabilmente sarà disponibile nel terzo/quarto trimestre del 2022 quando inizierà la nuova stagione calcistica nei principali paesi europei. Modalità di gioco UFL La modalità di gioco principale in UFL è un campionato globale con un sistema basato sulla divisione in cui dovrai affrontare giocatori del tuo grado e della tua forza. Il sistema di matchmaking terrà conto di ogni fattore delle abilità di un giocatore e della valutazione della squadra per trovare un avversario ... Leggi su helpmetech (Di martedì 1 febbraio 2022) Meno di un’ora fa, StrikerZ ha rivelato ufficialmente tutti i dettagli che devi sapere sull’UFL , il loro prossimo gioco di calcio online gratuito, che presenterà un ambiente fair-to-play per tutti i giocatori. UFL sarà disponibile a fine 2022 Prima di tutto, chiariamo che UFL non ha ancora una data diesatta, ma punta a un lancio nel 2022 non appena sarà pronto! Quindi, probabilmente sarà disponibile nel terzo/quarto trimestre del 2022 quando inizierà la nuova stagione calcistica nei principali paesi europei. Modalità di gioco UFL La modalità di gioco principale in UFL è un campionato globale con un sistema basato sulla divisione in cui dovrai affrontare giocatori del tuo grado e della tua forza. Il sistema di matchmaking terrà conto di ogni fattore delle abilità di un giocatore e della valutazione della squadra per trovare un avversario ...

