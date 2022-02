Traffico Roma del 01-02-2022 ore 17:00 (Di martedì 1 febbraio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

_Carabinieri_ : Stroncato un traffico di droga che dalla Sardegna coinvolgeva mezza Italia. I #Carabinieri hanno eseguito 16 provve… - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Viale Guglielmo Marconi altezza Piazza Augusto Righi ?????? Rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via della Stazione di Ciampino altezza Via Pazzano ?????? Rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via di Torrevecchia altezza Via Montebruno ?????? Rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - romaatac1 : ??#Roma #RomaSud #EUR #atac ??Incidente e traffico intenso in via Cristoforo Colombo alt. viale della Civiltà Italia… -