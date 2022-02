Torino, occupato il liceo Gioberti. Il racconto della studentessa: “Io picchiata dalla polizia, ero in piazza dopo la morte di un mio coetaneo” (Di martedì 1 febbraio 2022) dopo le manifestazioni di venerdì finite con gli scontri con la polizia, gli studenti del liceo Gioberti, nel centro di Torino, hanno occupato l’istituto. Sono circa 300 i giovani che, dopo l’assemblea, hanno deciso di restare in cortile con l’intenzione di proseguire a oltranza. Un gesto di protesta con quando avvenuto venerdì, con il pugno duro della polizia che ha manganellato i ragazzi scesi in piazza per ricordare Lorenzo Parelli, il 18enne ucciso dalla caduta di una trave nell’azienda dove stava svolgendo uno stage, e per denunciare le morti sul lavoro. “Io da studentessa del Gioberti sono scesa in piazza per rivendicare l’ingiustizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)le manifestazioni di venerdì finite con gli scontri con la, gli studenti del, nel centro di, hannol’istituto. Sono circa 300 i giovani che,l’assemblea, hanno deciso di restare in cortile con l’intenzione di proseguire a oltranza. Un gesto di protesta con quando avvenuto venerdì, con il pugno duroche ha manganellato i ragazzi scesi inper ricordare Lorenzo Parelli, il 18enne uccisocaduta di una trave nell’azienda dove stava svolgendo uno stage, e per denunciare le morti sul lavoro. “Io dadelsono scesa inper rivendicare l’ingiustizia ...

