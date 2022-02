Taralli al rosmarino | li prepari in 10 minuti per una merenda super

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 1 febbraio 2022)sono un’accoppiata perfetta, il profumo di questa pianta aromatica, arricchisce l’impasto croccante e saporito di questi stuzzichini davvero deliziosi. Ma le buone notizie non finiscono qui, questi snack si preparano in 10soltanto e sono perfetti per sostituire il pane, accompagnati magari da un piatto di salumi e formaggi. Offriteli come aperitivo agli amici di sempre, quando confesserete loro che li avete realizzati con le vostre mani fatate, resteranno a bocca aperta, pronti a fare il bis. Uno tira l’altro. Potete, inoltre, dar sfogo alla vostra creatività e sostituire ilcon paprika o peperoncino per un resa piccantina, origano o olive per un gusto più deciso, noci o pecorino per un sapore rustico. Insomma, state per scoprire una preparazione personalizzabile e versatile, ...