Serafini | “Milan | con Gosens e Caicedo i milanisti sarebbero arrabbiati”

Advertising

PianetaMilan : .@lucaserafini4: '@acmilan, con #Gosens e @FelipaoCaicedo i milanisti sarebbero arrabbiati' #ACMilan #Milan… - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: Serafini: 'I tifosi del Milan sono inferociti. Finalmente ora Pioli avrà tutti a disposizione' - MilanNewsit : Serafini: 'I tifosi del Milan sono inferociti. Finalmente ora Pioli avrà tutti a disposizione' - BobbySoloX : Serafini vi conosce Tifosi rossoneri sono inferociti per acquisti Juventus e inter. Se il Milan avesse preso Caice… - sportli26181512 : Serafini: 'I tifosi del Milan sono inferociti. Finalmente ora Pioli avrà tutti a disposizione': Luca Serafini ha co… -

Ultime Notizie dalla rete : Serafini Milan

Pianeta Milan

Dopo gli ultimi colpi din mercato si sofferma sulle differenze tra Inter e Juve da una parte e ildall'altra Lucanel suo editoriale per Milannews. L'esperto del mondo rossonero si chiedeCome spiega il gruppo quotato su Euronext Stare titolare di brand come Alberta Ferretti , Moschino , Pollini e Philosophy di Lorenzo, l'incremento è stato in tutte le aree ...Si è concluso ieri il calciomercato invernale 2022. Il Milan ha registrato il solo acquisto di Marko Lazetic, diciottenne attaccante proveniente dal sempre florido vivaio della ...Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista Luca Serafini che sul mercato del Milan ha detto: "In questi giorni i tifosi rossoneri sono inferociti per i mercati di gennaio di Juventus e ...