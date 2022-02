Sanremo | arriva Achille Lauro ed è subito show | si battezza a torso nudo sul palco dell’Ariston – Il video

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’esordio non è esattamente quello dei più sobri. Muscoli e tatuaggi in vista, pantaloni di latex, coro gospel e battesimo davanti al pubblico del Teatro Ariston. Il Festival diè cominciato e il primo cantante ad esibirsi è stato, con la sua Domenica. Negli ultimi anniè diventato uno dei simboli di questo Festival, tanto che le sue esibizioni ormai sono quasi una categoria a parte. Questa volta peròha puntato su una scenografia minal. Mentre cantava c’era solo un piccolo coro di cantanti gospel che cantavano con in mano una tavoletta con la sua faccia. Una scelta che ha permesso al pubblico di concentrare tutta l’attenzione sull’unico gesto fatto in tutta la canzone: un battesimo con una colata d’acqua sul viso. Un omaggio alla madre, comeha ...

di Renato Franco e Andrea Laffranchi, inviati aLe valutazioni sui protagonisti di martedì 1 febbraio 2 di 5 YUMAN - Voto 5,5dai Giovani, ha una voce profonda ma la sua canzone è troppo leggera per un palco così importante: una ...Allora prende posizione per annunciare il secondo cantante in gara: è uno dei vincitori di...sul palco senza maglia, con i tatuaggi in bella vista. ' Ammazza, ti sei fatto un fisico da ...21:25 - Torna a Sanremo dopo 22 anni Gianni Morandi, che porta un pezzo scritto da Jovanotti "Apri tutte le porte". E anche questo non poteva che essere... un rock n' roll (tipo quelli che cantava da ...A Sanremo i Meduza sono arrivati accompagnati da Hozier, cantautore e musicista irlandese. Insieme è nato Tell It To My Heart, brano uscito lo scorso ottobre che ha totalizzato un milione di ...