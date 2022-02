Salvini: “Il centrodestra si ricostruisce, non c’è problema. Ora mi interessa l’allentamento delle restrizioni e il diritto alla scuola” (Di martedì 1 febbraio 2022) Come dicevamo, all’indomani della ‘rielezione’ del Presidente Mattarella, senza nulla togliere all’ineccepibile autorità e preparazione del Capo dello Stato, all’interno dei vari schieramenti politici è però iniziata una profonda, doverosa – e ‘dolorosa’ – opera di autoanalisi, soprattutto per capire come mai, aldilà delle varie ‘strategie annunciate’ da ciascun leader politico, tanti obiettivi si siano invece letteralmente ‘arenati’, finendo per non portare a nulla. Se nel M5s è scontro aperto fra i ‘contiani’ ed i ‘dimaiani’, e nel Pd vige invece un ‘pudoroso’ silenzio (ma anche qui nulla va come dovrebbe), è tuttavia il centrodestra ad aver accusato più di tutti il contraccolpo. Prima l’indegno ‘tiro incrociato’ dei franchi tiratori poi, senza troppo cerimonie, lo sfogo della Meloni, a dispetto di quella che fino a pochi giorni fa appariva come una ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) Come dicevamo, all’indomani della ‘rielezione’ del Presidente Mattarella, senza nulla togliere all’ineccepibile autorità e preparazione del Capo dello Stato, all’interno dei vari schieramenti politici è però iniziata una profonda, doverosa – e ‘dolorosa’ – opera di autoanalisi, soprattutto per capire come mai, aldilàvarie ‘strategie annunciate’ da ciascun leader politico, tanti obiettivi si siano invece letteralmente ‘arenati’, finendo per non portare a nulla. Se nel M5s è scontro aperto fra i ‘contiani’ ed i ‘dimaiani’, e nel Pd vige invece un ‘pudoroso’ silenzio (ma anche qui nulla va come dovrebbe), è tuttavia ilad aver accusato più di tutti il contraccolpo. Prima l’indegno ‘tiro incrociato’ dei franchi tiratori poi, senza troppo cerimonie, lo sfogo della Meloni, a dispetto di quella che fino a pochi giorni fa appariva come una ...

petergomezblog : La rissa nel centrodestra colpisce anche Toti: Salvini lo attacca e la Lega in Liguria lascia l’aula del Consiglio.… - LegaSalvini : Massimiliano #Romeo (Capogruppo Lega al Senato) e Riccardo #Molinari (Capogruppo Lega alla Camera): “C'è chi ha vol… - ilriformista : La linea #Letta-#Conte (con alle spalle D’Alema e Bettini) non ha più nessuna credibilità, dall’altra parte il cent… - RedaFree_it : ???Le parole di Matteo #Salvini prima di entrare in Consiglio Federale #Lega - rossato_davide : RT @AnselmoDelDuca: Il #centrodestra rischia seriamente di andare in pezzi: se non parte la federazione dei #repubblicani, che gli consenti… -