Roma, mega-retata antidroga: 11 arresti in centro e periferia. Sequestrate 1000 dosi di cocaina ed eroina (Di martedì 1 febbraio 2022) Blitz antidroga a Roma nel centro storico e in periferia. Il lavoro degli investigatori ha portato all'arresti di 11 persone. Con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate circa 1.000 dosi di droga. Tra cocaina, eroina, crack, marijuana. E oltre 3.000 euro in contanti, proventi dello spaccio. Blitz antidroga nella Capitale, 11 arresti Primo colpo nella zona della Caffarella. I carabinieri della Stazione Casalbertone hanno arrestato un 25enne Romano. È accusato di aver ceduto, all'interno del parco, alcune dosi di cocaina ad un giovane. Il 25enne aveva con sé denaro contante. In un cestino dei rifiuti vicino è stato ...

